Actie Schone Maas bij Koornwaardse Plas levert nodige zweetdruppels én voldaan gevoel op

Onder hen wethouder Mike van der Geld, die niet alleen een toespraak hield maar ook zélf een handje meehielp met schoonmaken. De 'oogst' bedroeg uiteindelijk liefst tweehonderd gevulde vuilniszakken à zestig liter.

,,Wat een bende. Ik erger me vaak groen en geel aan het rondslingerende plastic. En het gekke is: wij mensen doen het allemaal zelf. Je kunt toch moeilijk de fabrikanten van allerlei producten hiervoor verantwoordelijk stellen?" De woorden kwamen rechtstreeks uit het hart van Erik Pesch uit Empel.

Kletsnatte rug

Hij was een van de deelnemers aan de actie, die georganiseerd was door vier partijen: Natuurmonumenten, IVN 's-Hertogenbosch, de gemeente en niet te vergeten de provincie. Zijn vrouw Renate was eveneens van de partij: ,,Jee, ik heb een kletsnatte rug van al die inspanningen gekregen; ik zweet me kapot. Maar het is ontzettend dankbaar werk. Het enige minpuntje is dat we plastic ruimen met plastic wegwerphandschoenen waar bovendien na een tijdje je vingers doorheen steken. Hoe verzin je het!"

,,Dat is inderdaad een puntje om over na te denken", reageerde Hans Teeuwen van de gemeentelijke afdeling Beheer&Programmering. "Voorheen gebruikten we handschoenen van stof, maar die degenereerden telkens snel tot vieze plakkerige dingen.”

Onder de vrijwilligers bevonden zich ook kinderen, onder wie de zevenjarige Iris Quaedvlieg en de twaalfjarige Jesse van der Loos. "Ik ben veel rotzooi tegengekomen. Piepschuim, folie, aanstekers, ja eigenlijk van alles", rapporteerde Van der Loos.

Volledig scherm De meeste kinderen die deelnamen aan de Actie Schone Maas hadden er zichtbaar plezier in © Chris Korsten

Verzamelpunt

Lianne Schröder, boswachter bij Natuurmonumenten, toonde zich na afloop opgewekt: "Deze plek is in de regel -puur vanwege de ligging - een verzamelpunt van zwerfafval. Doordat de hoogwaterperiode voorbij is, geldt dit als een uitgelezen moment om 'toe te slaan'. Het waterpeil van de rivier is flink gedaald, waardoor het zwerfafval letterlijk en figuurlijk voor het grijpen ligt. De vrijwilligers hebben de klus weer naar grote tevredenheid geklaard."

Haar collega Sander Verwoerd ging op het complimentaire vlak zelfs nog iets verder: ,,Toen het tijd was voor de afsluitende lunch, had een aantal kids moeite om te stoppen. Het deed me denken aan dolenthousiaste kinderen in De Efteling, die naar huis moeten maar daar nog lang niet aan toe zijn."