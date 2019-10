Actiegroep Jagersboschlaan houdt stille tocht: ‘Vught maakt bewoners monddood’

Inspraak

In april van dit jaar startte ze een petitie . Die is inmiddels door 858 mensen getekend. ,,Het verhaal van de Jagersboschlaan staat helaas niet op zich", concludeert Theunissen. ,,Vught reageert steeds op dezelfde manier en wuift bij plannen alle inbreng van inwoners weg. Het college luistert op geen enkele wijze naar de inbreng.”

Wethouder Toine van de Ven liet eerder al weten dat hij juist wel naar de inwoners heeft geluisterd. ‘Ik heb meermaals met belanghebbenden gesproken over dit besluit. Alternatieven zijn bekeken. De conclusie is dat we het niet met elkaar eens zijn en dan heeft verder praten geen zin. Ik denk oprecht dat we tegemoet zijn gekomen aan wat er gevraagd is', luidde zijn verklaring.