Actievoerders delen rijstepap uit want: ‘natuurbeleid provincie is pappen en nathouden’

interview Het geheugen van de stad en de mensen gaat koninklijk: stadsarchi­va­ris Hage vertrekt

13 juni DEN BOSCH - Rolf Hage maakt net geen 25 jaar vol als gemeentearchivaris in Den Bosch. Hij komt in koninklijke dienst in Den Haag. Van openbaar maken tot geheimhouding. ,,We archiveren om later, over veertig, vijftig of honderd jaar te weten wat er nu speelt.’’