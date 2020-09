Actievoerders dringen gebouw ZLTO binnen in Den Bosch, dertien aanhoudingen verricht

Video Man (48) uit Rosmalen gewond naar ziekenhuis na steekpar­tij in Den Bosch, verdachte aangehou­den

20 september DEN BOSCH - Een 48-jarige man uit Rosmalen is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur gewond geraakt aan het bovenlichaam bij een steekpartij in de Torenstraat in Den Bosch. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een 33-jarige man uit Rosmalen is later aangehouden.