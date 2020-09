Activisten demonstreren voor en op het provinciehuis in Den Bosch

Inval bij Bossche schroothan­de­laar en collega; ‘Vermoede­lijk valse facturen’

14 september DEN BOSCH - De Dienst Landelijke Recherche is bezig met een witwasonderzoek waarbij een inval is gedaan in een woning van een Bosschenaar en zijn in Zwijndrecht gevestigde schroothandel. Ook op andere locaties waren invallen. Er is beslag gelegd op twee vuurwapens, ongeveer 50.000 euro contant geld, administratie en digitale gegevensdragers.