Acuut probleem voor Vughtse lokale omroep; voltallige programmaraad stapt op

In een brief aan het bestuur van Avulo laat Jo van Dinther, voorzitter van de PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan), weten dat de programmaraad unaniem heeft besloten op te stappen. ,,Het is het bestuur van Avulo niet gelukt de bestuurstaken in te vullen op een manier die past bij een vrijwilligersorganisatie", aldus Van Dinther. ,,Ik denk dat de voorzitter het best goed voor heeft met Avulo maar het ontbreekt aan communicatie met de vrijwillers én de PBO. Het is alsof je tegen een muur praat. Hij vindt ook dat wij ons niet mogen bemoeien met de organisatie en leiding van de omroep. Dan moet hij het zelf maar oplossen.”