Addy van den Krommenacker gaat door als ontwerper, maar winkels blijven dicht

VIDEO Misdragin­gen Marco Kroon bewezen: 100 uur taakstraf, Kroon kondigt hoger beroep aan

14:41 DEN BOSCH - Oorlogsheld Marco Kroon (49) is vandaag in de rechtbank van Arnhem veroordeeld tot 100 uur taakstraf wegens zijn misdragingen tijdens het carnaval in Den Bosch in maart van dit jaar. De straf, voor het uitdelen van een kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel, is conform de eis. Wel behoudt Kroon met deze veroordeling zijn Willems-Orde.