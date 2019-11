Addy van den Krommenacker: ‘Ik vertrouw op een goede toekomst met doorstart’

Van den Krommenacker is ‘in overleg met partijen die hun sporen hebben verdiend in de modebranche’.

Goede manager

Het faillissement had volgens hem verschillende redenen. Hij zei het vooral in zakelijk opzicht niet te kunnen bolwerken. Er was en is vooral behoefte aan een goede manager. ,,We zijn nu aan het bekijken welke vorm de doorstart zou moeten hebben. Het is voor mij een halszaak dat er een goede manager komt. Ik zou ook graag de prêt-à-porter-lijn willen uitbreiden.’’