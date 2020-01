Addy van den Krommenacker sluit Bossche zaak na 23 jaar: ‘Toen ik hier begon verklaarden mensen mij voor gek’

Vader staat terecht voor slaan van dochter (16) in Den Bosch; of waren het opvoedkun­di­ge tikken?

18:59 DEN BOSCH - Zijn het keiharde klappen in het gezicht, of ‘opvoedkundige tikken’ die een meisje (16) kreeg van haar vader (44). De officier van justitie twijfelt er niet over. ,,Een beveiliger hoorde harde kletsen en zegt angst te hebben gezien in de ogen van het slachtoffer.’’ Dat zegt hij tijdens de rechtszitting waarbij de vader terecht staat voor wat in november 2017 is gebeurd bij het Bossche Helftheuvelpassage.