Advies Annapark: minder of helemaal niet bouwen

11 februari DEN BOSCH - Een aantal omwonenden van het Annapark in Hintham is het getalm, gedraai en gedrag van wethouder Roy Geers over mogelijke woningbouw in het park meer dat zat. Ze stappen naar de lokale ombudscommissie om eens goed naar het optreden van de wethouder te laten kijken. ,,De wethouder manipuleert, komt zijn afspraken niet na en is niet transparant.’’