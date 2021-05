Advies Veilig Verkeer: heel Bruggen 30 km

Wie langs Bruggen in Rosmalen woont, de verbindingsweg met Kruisstraat, weet het al heel lang heel zeker: die weg is veel te druk en onveilig. ,,Het lijkt wel of bestuurders na de laatste drempel al meteen vol op het gas gaan", zegt Chantal Ottens. Zij woont langs Bruggen en is ervaringsdeskundige. Eigenlijk net als alle andere vijftig aanwonenden die al in december 2019 in een brief aan B en W en de gemeenteraad op de onveiligheid wezen. Ottens zit ook in de wijkraad Centrum en Hondsberg die al langer aandacht vraagt voor verbindingsweg tussen Kruisstraat en het centrum van Rosmalen.