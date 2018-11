Advocaten gemeente Vught en Theater de Speeldoos kruisen de degens

Op tafel lag het bezwaar van Theater de Speeldoos tegen het per 1 juli 2019 stopzetten van de budgetsubsidie (350.000 euro) voor het faciliteren van amateurkunst. Na het oprakelen van het verleden, het wel of niet transparant handelen van het theaterbestuur met betrekking tot de subsidie. Oftewel, is deze subsidie voor de volle honderd procent gebruikt voor amateurkunst óf is er toch een deel bij de professionele podiumkunsten beland, bleef de vraag over of Vught juist heeft gehandeld door de subsidie vervolgens af te bouwen?