Advocaten staken half uur bij rechtbank in Den Bosch

Wéér een autobrand in Den Bosch: 'Iets brandbaars op linkerwiel gelegd’

6:54 DEN BOSCH - Opnieuw is er deze week in Den Bosch een auto door brand beschadigd. Dat gebeurde rond tien over vijf ‘s nachts aan de Slagen. Vermoedelijk is er iets brandbaars op het linker voorwiel gelegd.