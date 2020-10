Aed-dekking Helvoirt van centrum tot Distelberg: ‘Die eerste 6 minuten zijn van levensbelang’

HELVOIRT - Met de plaatsing van het twintigste aed-apparaat in Helvoirt is afgelopen weekend een mijlpaal bereikt door de Stichting 6 minuten zone Helvoirt.

Vanaf het centrum van Helvoirt tot De Distelberg is het nu mogelijk om binnen de cruciale eerste 6 minuten na een hartstilstand een aed-behandeling te geven.

Met een aed-apparaat (automatische externe defibrillator) zijn levens te redden. Je kunt een stilstaand hart een elektrische schok toedien en daarmee de hartslag terugbrengen wanneer je binnen 6 minuten bij het slachtoffer bent.

In zes minuten bij een aed

Sinds afgelopen weekend telt Helvoirt twintig van deze apparaten die elk moment van de dag bereikbaar zijn in het centrum maar ook in het buitengebied. Het twintigste apparaat werd afgelopen weekend geplaatst bij Maurang Transporten in Helvoirt door de Stichting 6 minuten zone Helvoirt.

,,Nu zoeken we nog een locatie op de Distelberg in de omgeving van de Duinoordseweg'', aldus penningmeester Wim van Baast.

Twee tot drie meldingen per jaar

Penningmeester Wim van Baast van de stichting is ermee in zijn sas. ,,We zijn al zeker 12 jaar actief om aed-apparaten in Helvoirt te plaatsen. Sindsdien hebben we een man uit Vught op de tennisbaan in Helvoirt weten te redden. Het apparaat hangt daar in de kantine.'' De 60-jarige die met het apparaat werd gered, tennist weer volgens Van Baast.

,,Per jaar krijgen we in Helvoirt gemiddeld twee tot drie meldingen. Een paar keer is het ons gelukt het hart van het slachtoffer op gang te krijgen. Die mensen zijn ook naar het ziekenhuis vervoerd maar uiteindelijk niet in leven gebleven. Die eerste 6 minuten zijn van levensbelang. Reden voor ons om bij Maurang een apparaat te hangen. Directeur Maurice Verbeek werkte graag mee aan ons verzoek. Vanuit het centrum naar de Distelberg hebben we nu een gebied waar elk moment van de dag aed-apparaten bereikbaar zijn. Nu zoeken we nog een locatie op de Distelberg in de omgeving van de Duinoordseweg.''