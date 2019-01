Afscheid Wim van Griensven (82) in zijn Vinkel

Lopend naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Dan heb je heel wat hindernis­sen te nemen

8:30 Wo 9 jan. Een voetpad dat plots ophoudt, een tunneltje dat totaal ongeschikt is voor mensen met een rollator of rolstoel en een kruising die je als voetganger eigenlijk niet kan oversteken. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is wel heel slecht bereikbaar voor voetgangers, fietsers en mensen die slecht ter been zijn.