Agent Eric Passchier schoot in Rosmalen een man neer: ‘Mijn hersens gaven aan dat ik dood zou gaan’

ROSMALEN - Het is 1996. Eric Passchier, inmiddels woordvoerder bij de politie Zeeland-West-Brabant, stond toen aan de ‘frontlinies’ als agent. Tijdens zijn werk in Rosmalen komt een melding door. Een achtervolging vanuit Nijmegen is helemaal uit de hand gelopen en de gestolen wagen is onderweg naar zijn uitvalsbasis. Hij bedenkt zich geen moment en rijdt naar de rotonde waar de vluchtende criminelen langs zullen komen.

En daar gebeurt het. Passchier zet zijn auto bij de rotonde op de weg, zodat de vluchters niet zomaar kunnen ontkomen. Hij stapt uit. Op dat moment hoort hij gepiep en gekraak. De auto van de criminelen komt met hoge snelheid op hem afgereden. ,,Mijn hersens gaven aan dat ik dood zou gaan.” Dat gebeurde niet. In een split-second maakt de agent een rare stap opzij, pakt zijn wapen en schiet op de voorbijsnellende auto. Hij raakt een inzittende in zijn hals. ,,De man had daardoor een dwarslaesie en overleed daar maanden later aan.”

Film

Passchier deelde zijn verhaal vrijdagavond in De Wereld Draait Door. Hij zat daar samen met politiechef Erik Akerboom in het kader van de film Limbo en de veranderende wetgeving. Limbo vertelt een verhaal zoals ook Passchier dat deed; hoe een agent worstelt met de herinnering en de gevolgen van een schietincident. Diezijn namelijk groot, ook voor een agent. Akerboom: ,,Na een incident gebeuren twee dingen. Er is meteen zorg voor een collega, maar hij is ook meteen verdachte van een misdrijf. Dat is niet goed. Agenten hebben vaak geen keuze. Ze moeten zichzelf of anderen verdedigen.”

Die mening deelt Passchier. ,,Ik was ervan overtuigd dat ik het goed had gedaan. Dat ik had gedaan wat ik moest doen.” Dat werd niet meteen ondersteund door de Rijksrecherche. ,,Ze wilden me nog eens als verdachte horen en ik zou er verstandig aan doen om een advocaat te regelen. Het was aan mij om te bewijzen dat wat ik in die 1.4 seconden heb gedaan, niet te stoppen was.”

Gevolgen

Het onderzoek dat boven zijn hoofd hing, was niet het enige dat hem zorgden baarde. ,,Ik heb slapeloze nachten gehad en dagen op kantoor dat ik alleen maar uit het raam keek en aan het incident dacht. Er lag ook een schadeclaim van de familie van het slachtoffer voor 500.000 gulden. Een normale agent heeft dat niet.” Passchier was in de maanden tussen het incident en de rechtszaak wel actief als agent, maar niet meer in het veld.

De rechter stond uiteindelijk aan de kant van Passchier. Hij werd weliswaar schuldig bevonden aan poging tot doodslag, maar volgens de rechter was sprake van noodweer. Passchier werd daarom ontslagen van alle rechtsvervolging.

Tafelheer Marc-Marie Huijbregts vroeg de agent of hoe hij nu terugdacht aan die avond. ,,Wat er gebeurd is, is erg. Maar het is ook erg dat ik in die situatie gedwongen werd. Die ene seconde staat op mijn harde schijf. Die kan ik nog helemaal terughalen. Het is een wond, waar een velletje op zit. Maar als je eroverheen wrijft, komt het weer boven. Bijvoorbeeld als een collega over iets soortgelijks vertelt.”

Wetgeving