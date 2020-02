Agent springt op de fiets om bestuurder zonder rijbewijs in Den Bosch te achtervolgen, deze blijkt hennepkwekerij te hebben

Verlossing illegale bewoners Dierenbos Vinkel is nabij, nog wel onzeker­heid twintigtal chalets

21:44 DEN BOSCH - Het verlossende bericht voor zeker tweehonderd illegaal bewoonde adressen op Dierenbos in recreatiepark Vinkeloord gaat er uiteindelijk dan toch komen. In maart ontvangen de bewoners van deze chalets een gedoogbeschikking van de gemeente Den Bosch. En daarmee is definitief dat ze er kunnen blijven wonen. Die duidelijkheid is er nog niet voor de bewoners van een twintigtal andere chalets op het Dierenbos.