Agenten en politiehond gewond bij aanhoudingen na geluidsoverlast in Den Bosch

Het digitale tribunaal heeft zijn werk al gedaan in groepsver­krach­tings­zaak Den Bosch

4 december DEN BOSCH - Eigenlijk is hij al veroordeeld. Niet door een rechter, maar door gebruikers van sociale media. Een van de acht verdachten in de Bossche groepsverkrachtingszaak, is sinds maandag - de dag van zijn arrestatie - vogelvrij.