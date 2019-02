Agenten jagen in golfkarretje op naakte man bij golfterrein in Cromvoirt

CROMVOIRT - Het klinkt als een aflevering van Monty Python, alleen waren Graham Chapman en John Cleese in geen velden of wegen te bekennen. Wel aanwezig op het golfterrein in Cromvoirt: een naakte man, én agenten in een golfkarretje.