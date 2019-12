Agenten verwarren boormachine met vuurwapen en trekken wapens in Den Bosch

Na acht jaar is juridisch gevecht JBZ en ict-leveran­cier Alert bijna voorbij

13:35 DEN BOSCH - Ruim acht jaar al zien het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Alert elkaar voor de rechter. Steeds is de vraag of het JBZ de overeenkomst met de softwareontwikkelaar terecht heeft ontbonden. Het einde van de juridische strijd komt nu in zicht.