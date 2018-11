Agressie en hufterigheid tegen ambtenaren in Den Bosch neemt toe

DEN BOSCH - Agressie en geweld tegen ambtenaren van de gemeente Den Bosch is nog nooit zo groot geweest als in dit jaar. Het aantal aangiften is daarentegen niet gestegen. ,,We accepteren niets meer. In het verleden was spugen in het gezicht van een ambtenaar geen incident omdat het geen pijn zou doen. Wij zeggen: het is wel erg’’, reageert burgemeester Jack Mikkers die hoopt dat met het doen van aangiften en het houden van ‘ordegesprekken’ mensen bewust(er) worden van ongewenst optreden.