AirBnb’er moet zich melden voor toeristenbelasting: Den Bosch zet enquête uit

Alleen­staan­den met kinderen op Dierenbos komen in Den Bosch niet op straat te staan

2 april DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch gaat vanaf 1 januari wél handhaven op permanente bewoning in het Dierenbos in Vinkel, maar er komen geen gezinnen met kinderen op straat te staan. Die beslissing had gisteravond uiteindelijk nogal wat voeten in aarde omdat de oppositiepartijen een pleidooi hielden om de voorgenomen handhaving op het recreatiepark uit te stellen. Daar zagen verantwoordelijk wethouder Roy Geers en de vijf coalitiepartijen niets in.