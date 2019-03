Akkoord, maar wel zorgen om klap geld voor Babel in Den Bosch

Café De Unie ingrijpend verbouwd: ‘Beleving in de zaak verhogen’

18 maart DEN BOSCH - Café De Unie, gevestigd aan het Bossche Kardinaal van Rossumplein, heropent woensdag om 12.00 uur nadat de zaak de afgelopen twee weken ingrijpend is verbouwd. De houten vloer is vervangen door een stenen vloer met twee formaten tegels. Ook is de zaak volledig geschilderd en is de bar voorzien van een nieuw blad.