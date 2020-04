Al 60 jaar gelukkig getrouwd, in voor- en tegenspoed

Op 23 april 1960, een jaar na de eerst blik in elkaars ogen, stonden de nu 83-jarige Tiny en 78-jarige Stien voor het altaar. Ze zeiden volmondig ja tegen de belofte elkaar eeuwig trouw te blijven. Iets waar ze zich precies zestig jaar later nog altijd aan houden.

In het werkende leven was Tiny actief bij PTT-post, Stien zat bij PTT-telecom. Ze genieten volop van het leven, zijn vaak in de vogelrijke tuin te vinden en houden van lekker eten en drinken op een terrasje. Tiny's grote hobby is lezen terwijl Stien druk is met het maken van kaarten en shoppen.