Al dagen rioolproblemen in Vught: ‘Gebruik de vaatwasser en wasmachine niet’

Saxofonist Mo van der Does pakt Conservato­ri­um Talent Award

15:43 DEN BOSCH - Vuurwerk en verwondering. Dat was er zaterdag volop tijdens de achtste editie van de Conservatorium Talent Award, een kwalitatief hoogwaardig event dat feitelijk deel uitmaakt van Jazz in Duketown. In de Verkadefabriek kwam de vijfkoppige vakjury onder leiding van Aad van Nieuwkerk na ampel beraad tot de slotsom dat saxofonist Mo van der Does uit Amsterdam de 'loftrompet' mocht spelen.