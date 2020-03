Al geslaagd en de vlag uit in Den Bosch: 'Ja hoor, het is juist goed zoiets positiefs!’

Toen minister Arie Slob 's middags op tv bekend had gemaakt dat de centraal schriftelijke eindexamens voor het middelbaar onderwijs dit jaar niet doorgaan, was het voor Sofie en Marie en ook hun vriendin Elena van der Ven (17) wel duidelijk: geslaagd. Gezien de cijferlijst tot nu toe krijgen de scholieren van respectievelijk Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel en het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch het diploma zeker.

Dat ze er goed voorstond wist ze wel

Sofie van Aalst maakte ‘s morgens op school nog haar laatste schoolexamen (frans). Ze was dus al klaar met al haar vakken voor het profiel natuur & techniek. Op school kreeg ze van docenten nog te horen dat zij wel zou slagen als er geen centraal schriftelijk meer komt. Dat ze er goed voorstond wist ze eigenlijk zelf ook wel. Dus durfde ze eenmaal weer thuis na de persconferentie de vlag wel uit te hangen.

Dus was er gistermiddag bij Sofie, Marie en Elena echt wel sprake van de blijdschap die er bij hoort als je hebt gehoord dat je geslagd bent. Maar toch vinden ze het alle drie ook wel een hele rare situatie; in het examenjaar war je zo lang naar hebt uitgekeken, uiteindelijk géén examen kunnen doen. Het scheelt een boel stress in mei, dat in ieder geval.

Geen examenfeestjes

Maar jammer is vooral ook dat de geplande reisjes naar onder meer Mallorca na het laatste centrale examen niet kunnen doorgaan en ook de examenfeestjes onder het huidige regime niet zijn toegestaan. Dan maar met een schiin oog alvast kijken naar de nabije toekomst, augustus/september, de vervolgstudie. Of het toeval is weten we niet, maar de drie meiden gaan voor een opleiding aan de technische universiteit in Delft. Die gaan elkaar in ieder geval nog wel vaker zien.

Juist goed zoiets positiefs