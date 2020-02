Al meer dan 200 ‘lefgozers’ aan de slag bij zorginstellingen regio

In een jaar tijd zijn al meer dan 200 zij-instromers als ‘lefgozer’ bij zorginstellingen in de regio aan de slag gegaan. ‘Dit hadden we niet verwacht’.

DEN BOSCH - Winkelbediende, drogisterijmedewerker, souschef in het leger, kozijnenmaker, gastvrouw. De werkzame achtergrond is divers van de 18 mensen die sinds eind januari via het project Lefgozer bij Vivent in de zorg werken. Net als hun leeftijd, die varieert van 23 tot 58 jaar. In april start bij Vivent alweer een nieuwe groep, die in anderhalf jaar tijd wordt opgeleid voor twee diploma’s én de garantie heeft op een vaste baan.

Niet verwacht

Het project om meer mensen in zorgcentra en thuiszorg te laten werken is al een succes, zegt projectleider Evert van Summeren uit Boxtel. ,,Er zijn in een jaar tijd meer dan 200 mensen aan de slag gegaan bij de verschillende zorginstellingen. Dat hadden we niet verwacht. En de uitval is minimaal, 9 mensen zijn tussentijds gestopt.”

Weloverwogen keuze

Het zegt volgens Van Summeren iets over de motivatie van de kandidaten, die veelal op latere leeftijd alsnog de keuze maken om in de zorg te gaan werken. ,,Een weloverwogen keuze. We kunnen twee groepen onderscheiden. Enerzijds mensen die eigenlijk al lang de zorg in willen, in hun huidige baan te weinig zingeving ervaren en dat in de zorg hopen te vinden. En een groep mensen die door persoonlijke omstandigheden recent met de zorg in aanraking zijn gekomen. Bij voorbeeld omdat een familielid is opgenomen. Die mensen ervaren zelf hoe mooi het kan zijn om er te werken.”

Verkorte opleiding

Aan motivatie ontbreekt het dus niet. Bovendien is voor de kandidaten prettig dat ze een verkorte mbo-opleiding kunnen volgen. Die leidt in anderhalf jaar tot de diploma's verzorgende-IG en maatschappelijke zorg, niveau 3. De beloning hoeft ook geen drempel te zijn want deelnemers krijgen meer betaald dan de leerlingenschaal, afhankelijk van hun vooropleiding.

Belangstellenden krijgen vooraf veel informatie. ,,We beantwoorden vragen, organiseren informatiebijeenkomsten, bieden mogelijkheden om mee te lopen in de praktijk", zegt Van Summeren. ,,Het is een grote stap in hun leven en daarom noemen we ze ook lefgozers. En juist omdat ze al een werkend leven achter de rug hebben zijn ze met die ervaringen ook waardevol voor de zorginstellingen.”

Daarvan werken er zeven in de regio inmiddels met het project en kunnen daarmee hun vacatures opvullen: BrabantZorg, BreederZorg, Zorggroep Elde Maasduinen, Vivent, Laverhof, Van Neynsel en Vughterstede.

Vanwege het succes voert Van Summeren intussen gesprekken om met Lefgozers ook in andere sectoren van de zorg te gaan werken, zoals de gehandicaptenzorg.