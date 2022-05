Al tien jaar strijd tegen trillend spoor: ‘Vertrouwen in de overheid volledig kwijt’

Welcome Ukraine: honderden Oekraïners vieren feest in hart van Den Bosch

DEN BOSCH - Tientallen keren galmt het saluut over de Parade in Den Bosch: Slava Ukraini! ’Glorie aan Oekraïne: Het hart van Den Bosch is deze donderdagmiddag volgestroomd met vele honderden Oekraïense vluchtelingen. Aan de voet van de Sint-Jan zijn ze bijeen voor een eigen feestje, in de hoop dat ze even de ellende van de oorlog van zich af kunnen schudden.

26 mei