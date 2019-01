Al zeven jaar op slot: Pand van Café D'n Oetel nu klaar voor nieuwe horeca, of een winkel

De ruimte aan de Verwersstraat werd volgens makelaar RSP begin jaren 60 in gebruik genomen als eerste vestiging van het bekende bedrijf Würth. Daarna volgde diversen ambachtslieden (een sigarenmaker, een boekbinder en een lederij) met als laatste gebruiker dus de bij alle Bosschenaren bekende jeugdkroeg D'n Oetel.



Die kroeg had te maken met veel conflicten met de gemeente en de belastingdienst. Adriaans werd regelmatig geconfronteerd met dwangbevelen en beslagleggingen. Zo legde de gemeente Den Bosch eens beslag op het pand nadat Adriaans een boete niet wilde betalen die haar was opgelegd omdat ze een gat in de muur van café De Saeck niet had gedicht. Via dat gat bestond een verbinding met het toenmalige Mama’s Eeterij aan de Hinthamerstraat.