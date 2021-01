Albert Verlinde vanavond geïnstalleerd als gemeenteraadslid Vught; net zoals de rest met zijn vingers omhoog thuis voor de computer

VUGHT - Geen familie of andere belangstellenden op de tribune van het Vughtse raadhuis en na afloop ook geen gezellig samenzijn. De installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden vanavond in Vught vindt vanwege de ‘corona-lockdown’ geheel digitaal plaats en is dus nu al historisch.

Zestien mannen en zeven vrouwen staan vanavond thuis voor hun computer en leggen de belofte of eed af. Eén van hen is Albert Verlinde uit Cromvoirt. Hij treedt toe tot de gemeenteraadsfractie van de VVD.

Trots

Zijn landelijke bekendheid zorgde er vandaag voor dat Vught op verschillende radio- en televisiezenders werd genoemd. ,,Dat is wel heel erg leuk", reageert hij. ,,Die aandacht voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt. En voor de trots die we met elkaar uitstralen. Dat wil ik mensen graag meegeven. En dat ik me betrokken voel en dat ze niet moeten schromen mij te benaderen.”

Gelukkig ligt die drempel volgens de bekende Cromvoirtenaar niet heel erg hoog. ,,Ik heb al verschillende brieven en mails van inwoners ontvangen waarin ze aandacht vragen voor bepaalde zaken. Bijvoorbeeld de Speeldoos. Ik word opeens ook op een andere manier benaderd, sneller aangesproken, over wat de uitslag van de verkiezing betekent voor Vught of over mijn rol als gemeenteraadslid.”

Spannend

Verlinde vindt zijn nieuwe rol spannend maar heeft er niet wakker van gelegen. Hij vindt het begrijpelijk maar jammer dat de installatie vanwege corona niet zoals gebruikelijk in Vughtse raadhuis plaatsvindt maar thuis voor de computer. ,,In het raadhuis is voor iedereen leuker maar ik ben het er heel erg mee eens dat we het digitaal doen. Samenkomen is nu niet verantwoord en en we hebben toch een voorbeeldfunctie als gemeentebestuur.”

Quote Het is mooi om op een andere manier met je dorp bezig te zijn en te weten wat er speelt. Dat kan ik iedereen aanraden Albert Verlinde

Ook een flesje champagne opentrekken, zit er niet in. ,,Misschien een alcoholvrij, mousserend drankje", zegt hij lachend. ,,Ik doe aan ‘dry january'.”

Proefkonijn

Ook al is het niet zo feestelijk als normaal, Verlinde verheugt zich op zijn officiële installatie als gemeenteraadslid in Vught. ,,Nee, ik heb er geen spijt van dat ik ja heb gezegd. Het is mooi om op een andere manier met je dorp bezig te zijn en te weten wat er speelt. Dat kan ik iedereen aanraden. Tegelijkertijd zitten we nu in een situatie die nog nooit iemand heeft meegemaakt. Dat gold ook al voor de verkiezingen en maakt Vught een prachtig landelijk proefkonijn.”

Wethouderschap

Op de vraag of zijn enthousiasme misschien toch ook tot een wethouderschap zou kunnen leiden, is Verlinde duidelijk. ,,Dat gaat niet gebeuren. Wethouder doe je er niet even bij en mijn echte leven speelt zich toch echt in het theater en entertainment af.”

Quote Mijn echte leven speelt zich toch in het theater en de entertain­ment af Albert Verlinde

Naast Verlinde worden vanavond de volgende gemeenteraadsleden geïnstalleerd: Bregje Peijnenburg-van Gemert, Eddie van Doorn, Jos den Otter, Martien Vromans, Mike Venrooij en Guus van Woesik (Gemeentebelangen). Mark du Maine, Nathalie Pullens en Bert Timmermans (Helvoirt) namens de VVD. Kim Dorna, Nino de Lange, Karin Sprik en Toine van de Ven (PvdA/GL). Willem-Jan de Graaff, Dion Meuwissen, Fons Potters, Dianne Schellekens en Joris Vrensen (D66). Ans Beijens (Helvoirt), Rutger Jans en Yvonne Vos (CDA). Dani Smith (SP).

Brecht Gerritse haakt toch af

Eigenlijk zou Brecht Gerritse uit Helvoirt toetreden tot de fractie van PvdA/GL maar die liet afgelopen week weten hier toch vanaf te zien. Vanwege persoonlijke redenen. De afgelopen jaren in de Haarense gemeenteraad zouden hem meer kruim gekost hebben dan dat hij aanvankelijk had gedacht.

HelvoirThuis

Gerritse was raadslid van Progressief ‘96, groot voorstander van de herindeling van de gemeente Haaren en zette zich in voor het realiseren van starterswoningen en het opzetten van het nieuwe MFC HelvoirThuis.

De Helvoirtse kandidaat Nino de Lange neemt de positie van Gerritse in.

De vergadering begint vanavond om 20.00 uur en is live te volgen via het Youtube kanaal van de gemeente Vught.

