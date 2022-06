Alcohol, drugs én een verlopen rijbewijs; automobilist (37) maakt het wel erg bont in Den Bosch

Column ‘Heroes werd kampioen, maar zonder dat de NOS ook maar een keer die naam noemde’

Drie minuutjes in de carrousel van Studio Sport, zó gering was zondagavond de aandacht voor het landskampioenschap basketbal van Heroes Den Bosch. ’s Middags gingen er wel uren voorbij met roeien in Belgrado en golf in Cromvoirt, gewonnen door de nummer 151 van de wereld.

