Alcohol gedronken? JBZ vraagt er voortaan patiënt naar

,,Uit landelijke cijfers blijkt dat van ziekenhuisopnames zo’n 30 procent met alcoholgebruik te maken heeft”, zegt Jacqueline Bisschop. Zij is in het Bossche ziekenhuis projectleider alcoholproblematiek. In die 30 procent zitten mensen met een borrel op die zijn gestruikeld als ze uit de sportkantine komen, maar ook mensen die structureel te veel drinken. Of door financiële of relationele problemen meer zijn gaan drinken. We weten nu nog niet precies hoeveel mensen echt problematisch gebruiker zijn.”