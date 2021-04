Alcoholverbod bij strandpaviljoens Oosterplas en Engelermeer: ‘Drank onveilig als je gaat zwemmen’

Verdachten van plunderin­gen Primera en Jumbo staan snel terecht

8 april DEN BOSCH - De politierechter buigt zich volgende week vrijdag over vier verdachten die zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de rellen op 25 januari in de binnenstad van Den Bosch. Ze zouden vanaf de Van Grobbendoncklaan de stad in zijn gegaan. Er was een spoor van vernielingen.