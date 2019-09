Alex Kühne de nieuwe directeur bestuurder Theater aan de Parade

Monumenten­voor­zit­ter Van Beers: ’Tranen in de ogen bij wat er níet in Den Bosch gebeurt’

11:50 DEN BOSCH - Stevige uitspraken vorige week van voorzitter Henk van Beers van de Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg. In zijn State of the Monument verweet hij het stadsbestuur ’stroperigheid en taaie besluitvorming’. ,,Is hier sprake van een zekere matheid? Heerst die binnen de boezem van ons college? Of is dat enkel schijn? Is het zorgvuldige doordachtheid, die trage besluitvorming, of heeft het iets weg van een tikkeltje politieke lamlendigheid?’’