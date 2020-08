Alle daklozen paupers? ‘Je kunt toch ook niet zeggen dat alle blonde vrouwen dom zijn?’

In Den Bosch moet elke dakloze een eigen plekje krijgen in de wijk: ‘Het gaat ons om de mensen’

8:00 DEN BOSCH - Niet meer maandenlang in de opvang slapen, maar alle dak- en thuislozen zo snel mogelijk een eigen passende plek in de regio Den Bosch. En als dat lukt? Dan kan het Inloopschip in de Hinthamerstraat óf de verslaafdenopvang aan de Oranje Nassaulaan over twee à drie jaar dicht.