Alle gedetineerden EBI Vught na bijna week uit quarantaine door negatieve testuitslagen

Alle testuitslagen van gedetineerden en personeel van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn negatief bevonden op het coronavirus. De gedetineerden zaten sinds vorige week woensdag in isolatie, nadat drie medewerkers positief werden getest op het coronavirus. Alle gevangenen moesten vanaf dat moment in hun cel blijven. Zij konden daardoor niet naar de sportruimte, met andere gedetineerden luchten of hun advocaten ontvangen. Telefonisch contact met advocaten was wel mogelijk.

De GGD liet de gevangenen en het personeel testen op corona. Vandaag kwam de uitslag: die was voor allen negatief. Dat betekent dat het bezoekmoment hervat kan worden, advocaten hun cliënten kunnen bezoeken en dat transport weer mogelijk is.

Meest beveiligde gevangenis

De EBI is de meest beveiligde gevangenis van Nederland en momenteel zitten er bekende verdachten als Ridouan Taghi en Willem Holleeder. Leon van Kleef, die onder anderen de in de EBI gedetineerde Richard R. bijstaat als advocaat, hield de situatie in de gevangenis in de gaten. Richard R. staat ook bekend als Rico de Chileen. ,,We maken ons ernstig zorgen over de gezondheid van cliënten aldaar en het feit dat we nu ernstig beperkt worden in voorbereiding van de verdediging”, zei Van Kleef eerder tegen RTL Boulevard.

Het grootscheepse proces tegen Taghi en een groep medeverdachten begint op 15 februari. Taghi staat als hoofdverdachte terecht in het zogeheten proces Marengo, dat draait om onder meer een reeks liquidaties. De quarantaine bemoeilijkt de voorbereiding op de rechtszaak. ,,Het is al zeer lastig”, aldus zijn advocaat Inez Weski. ,,Nu nog steeds en weer opnieuw.”

Zo'n drie weken geleden werd bekend dat 137 van de ruim 400 gedetineerden in de gevangenis in Ter Apel besmet waren geraakt met corona. Ook in de gevangenis in Nieuwegein liepen gedetineerden corona op.