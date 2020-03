Alle hens aan dek in het JBZ: verloven ingetrokken, operaties geschrapt

UPDATEDEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft medewerkers die directe zorg verlenen verboden om verlof op te nemen. Ook is personeel gevraagd om extra te werken. De meeste operaties voor maandag worden afgezegd. Het is alle hens aan dek in het JBZ.

Bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting en internist Linda Kemink, voorzitter van de specialistenvereniging, hebben vrijdag medewerkers in een videoboodschap toegesproken. Buiting heeft het over code rood in het ziekenhuis. Hij en Kemink spreken van een uitzonderlijke situatie voor het Bossche ziekenhuis.

Operaties afgezegd

Voor maandag zijn bijna alle operaties en poliklinische afspraken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis afgezegd. Het ziekenhuis heeft bedden en personeel nodig om patiënten met het coronavirus op te kunnen vangen en te verzorgen. ,,Hun aantal neemt in Brabant nog steeds toe”, zegt Buiting. ,,We moeten daarvoor aparte stromen in het ziekenhuis inrichten.”

Spoed gaat wel door

Die patiënten kunnen dan worden verzorgd in isolatiekamers door personeel dat elders niet hoeft worden ingezet. Operaties met spoed en op de afdeling oncologie gaan wel gewoon door. Met ingang van maandag wordt ook een aantal poliklinische afspraken afgezegd. Patiënten die een afspraak voor een operatie hebben worden persoonlijk gebeld.

Niet twee weken achter elkaar

Volgens een woordvoerder van het Bossche ziekenhuis geldt het intrekken van de verloven alleen voor medewerkers die direct bij de patiëntenzorg zijn betrokken. ,,Dit wordt van bovenaf opgelegd en is niet vrijblijvend. We houden er natuurlijk wel rekening mee dat mensen niet twee weken achter elkaar moeten werken.”

Medewerkers die niet bij de directe patiëntenzorg zijn betrokken kunnen alleen verlof krijgen met toestemming van hun leidinggevende. ,,Want het kan ook zijn dat we die mensen nog nodig hebben op andere plekken in het ziekenhuis”, zegt de woordvoerster.

Flexibiliteit gevraagd

Dat is ook wat Buiting en Kemink de mensen laten weten: ,,We vragen veel flexibiliteit. Sommige mensen zullen op andere plekken moeten werken dan ze gewend zijn en met andere collega’s. We hebben vaker voor hete vuren gestaan en ons als JBZ’ers daar altijd doorheen geslagen”, klinkt het in de video.