Alle jeugd voor avondklok laten sporten wordt krap en toch proberen clubs de puzzel te leggen

Blijven deze bomen langs het spoor in Den Bosch nou wel of niet staan? Er komt wéér een nieuw onderzoek

16 januari DEN BOSCH - De toekomst van de hoge platanen langs de Boschveldweg in Den Bosch blijft nog zeker een half jaar ongewis. Omwonenden in de wijk ’t Zand, verenigd in de actiegroep ‘Red de Platanen’ zijn deze week door de gemeente ingelicht over een alternatief om 27 van de 34 bomen te behouden.