Álle plastic bij evenementen vanaf 2021 in Den Bosch verboden

Ketamine ook in Brabant steeds populair­der: ‘Het is veel meer mainstream’

17:44 DEN BOSCH - Het tripmiddel ketamine lijkt steeds populairder te worden op feestjes. Volgens het Trimbos Instituut is in zes jaar tijd het aantal mensen dat zich na gebruik hiervan meldde bij een EHBO-post of in een ziekenhuis vervijfvoudigd. Novadic-Kentron merkt dat in Den Bosch en alle andere regio's in Brabant het aantal ‘hulpvragers’ voor ketamine is toegenomen.