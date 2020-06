Alle transferia in Den Bosch gaan weer open

De zeven nieuwe elektrische bussen die vervoerder Arriva kort geleden in gebruik genomen heeft, worden vooral ook ingezet tussen de transferia en de Bossche binnenstad. In totaal rijden er nu 19 elektrische bussen in de gemeente. Wethouder Ufuk Kâhya: ,,We willen graag dat al het vervoer in de gemeente in 2050 schoon, slim en toegankelijk is. Dieselbussen vervangen door elektrische levert hier een bijdrage aan.’’