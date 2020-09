Alleen het nummer verandert: Vodafone verhuist naar de overkant van de straat in centrum Den Bosch

De winkel verhuist in de Hooge Steenweg namelijk naar de overkant van de straat. Van nummer 18 naar nummertje 7, naast Kruidvat. Daar zat eerder LolaLiza in, maar de Belgische modeketen sloot in december 2019 de deuren waarna schoenenwinkel Moves er een pop-up store begon. De vestiging in de Hinthamerstraat gaat dicht.

,,In het geval van de winkels in Den Bosch is gekozen om de twee aanwezige kleinere winkels in de binnenstad samen te voegen naar één winkel waar we de merken Vodafone en Ziggo (de twee bedrijven werken in Nederland samen, red.) meer prominent kunnen uitdragen", laat een woordvoerder weten.