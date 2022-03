Alleen thuis? Dan de stereotoren he-le-maal open voor De Heideroosjes

Geboren voor de politiek? Ach, misschien wel. De 39-jarige Marianne van der Sloot richtte in haar geboorteplaats Boxtel op 11-jarige leeftijd de jeugdgemeenteraad op omdat kinderen te weinig te zeggen hadden. En daarna? Raadslid in studiestad Nijmegen, raadslid in Den Bosch en statenlid en gedeputeerde in Brabant. Ruim twintig jaar politieke ervaring dus voor de juriste die adviseur is bij de Rabobank en met man en twee kinderen in de Bossche binnenstad woont. Ze is terug in de Bossche politiek, na een korte pauze.