Alleen worstenbrood en warm vlees met carnaval? Vegan Oeteldonk wil laten zien dat het anders kan

Vught ziet af van koop De Speeldoos: ‘Wensen lagen te ver uit elkaar’

17:46 De gemeente Vught ziet af van het verwerven van het gebouw en de grond van De Speeldoos. De gesprekken over een eventuele koop door Vught van het pand aan de Vliertstraat tussen gemeente en stichting Theater De Speeldoos zijn in december vorig jaar gestopt. Dat staat in een informatiebrief aan de raadsleden van Vught.