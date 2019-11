Allerzielen leeft in Empel door populariteit pastoor Piet

EMPEL - Allerzielen is traditiegetrouw de dag waarop katholieken hun overleden dierbaren herdenken. Ook op de parochiebegraafplaats in Empel komen nabestaanden elk jaar bijeen om bloemen te leggen op de graven en een kaarsje aan te steken. En om gewoon lekker even onder elkaar te zijn.

Direct na het openslaan van de houten deuren van de Heilige Landelinuskerk, waar zich een eucharistieviering ter ere van de overledenen heeft voltrokken, stroomt een aanzienlijke menigte naar buiten. "Dat heeft vooral te maken met de populariteit van pastoor Piet", zegt een ingewijde. "Die zit ondanks z'n 78 lentes nog maar vierenhalf jaar in het 'vak'. Hij is er wel al mooi in geslaagd om in deze moderne tijden de parochianen naar de kerk te lokken." Diverse vrijwilligers reiken op het kerkplein kaarsen in flambouwen uit Lourdes uit. Hierna stiefelt een complete stoet gedwee richting de nabijgelegen begraafplaats. Trommelaar Peter van der Dussen gaat voorop, met pastoor Piet de Jong en twee andere geestelijken in z'n kielzog.

Lege HAK-potjes

Op de dodenakker hebben onder meer beheerder Jos van de Ven en Rien van Heijnsbergen ervoor gezorgd dat alles pico bello is. Een stevige tent is op eerbiedwaardige afstand van de graven neergezet, en in verschillende hoeken is verlichting aangebracht. Het meest frappante zijn echter de talloze lege HAK-potjes op de grond, allen bedoeld om er een waxinelichtje in te zetten. "Het hele jaar door hebben mensen op ons verzoek die potjes afgegeven bij de voormalige pastorie, die tegenwoordig dienst doet als ons uitvaartcentrum. In allerlei vormen, met en zonder ribbeltjes. Gelukkig zijn we niet al te kieskeurig", vertelt uitvaartondernemer Paulien Graves met een lach. Graves, die haar naam duidelijk eer aan doet, is medeorganisator van de bijeenkomst, samen met de kerkelijke vertegenwoordigers. Ze is even later ook een van de sprekers. Paula Doorenbosch en drie trompettisten van Exempel zorgen voor de muzikale input.

Niet bij de doden slapen

Na de plechtigheid is het niet de bedoeling bij de doden te gaan slapen, zoals dat in menig land in Latijns-Amerika gebeurt tijdens Dia de los Muertes. Wél is het mogelijk de graven door het aanwezige geestelijke trio te laten zegenen. Ergens halverwege de taxushagen bevindt zich het graf van Ben van Lith. Zijn nog altijd kwieke echtgenote Johanna(87) is samen met dochter Josine en de kleindochters Julia en Catalijne naar het kerkhof gekomen om Ben te herdenken. "Fijn dat zijn graf nu gezegend wordt. Kijk eens goed! Dan zie je geen kruis maar een steen. Een knipoog naar het sloopbedrijf dat hij runde", geeft Johanna prijs. "Opa was een bijzondere man met veel humor. Een anekdote? Vier jaar geleden zat ik rustig in zijn stoel. En ja, komt daar toch opeens opa voorbij op de step", schaterlacht Catalijne. Om bewijs te leveren voor het ongelooflijke voorval pakt ze snel haar mobiel waarop de beelden staan. "Kijk, daar gaat-ie!"

Jolanda de Wit is samen met haar vader present om haar moeder en twee ooms te memoreren. "Oom Nico was een markant persoon. Hij gaf hier in Empel bijles aan iedereen die iets meer wilde weten over onder andere wis-, natuur- en scheikunde. Einstein, dat was z'n grote voorbeeld. Over E=mc2 wist hij dan ook alles te vertellen. Darwin vond-ie maar niks. Oom Nico is eind vorig jaar daags na zijn 79ste verjaardag op de fiets bezweken aan een hartstilstand", brengt De Wit in herinnering.

Wilma van Wijnen-Van Boekel is op bezoek bij haar overleden ouders. "Op dit soort momenten komen vele gebeurtenissen uit het verleden weer tot leven. Zo gebeurde het vroeger regelmatig dat we tijdens de hooitijd het middageten meenamen naar het land. We zaten niet op opklapstoeltjes, maar gewoon met onze rug tegen de tractorband", aldus Van Wijnen-Van Boekel.

Van Heijnsbergen tot slot: "Deze relatief kleine begraafplaats beschikt over driehonderd graven, die overigens dagelijks door zo'n vijftien mensen bezocht worden. Daarnaast zijn er nog urnen. Je kunt een volledige encyclopedie schrijven met daarin de verhalen die schuilgaan achter de gestorvenen."