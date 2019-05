Alles viel weer op z’n plek tijdens zesde Taptoe Den Bosch

Stichting 'Stop Overlast Duinoord' schrijft vast brief aan Vught: andere locatie voor all-in speelpara­dijs in Helvoirt

10:25 HELVOIRT - Wat de favoriete attractie is? Lydia (13) en Dilis (12) wijzen omhoog. ,,Het Klimbos; klauteren tussen de bomen", zegt Dilis. ,,Die snelheid bij tokkelen is kicken joh", vult zus Lydia aan. Broer en zus bezochten zaterdag het all-in speelparadijs in Helvoirt.