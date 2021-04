Almaar minder windmolens in de polder volgens nieuwe berekeningen: ‘Maar reken je vooral niet rijk’

Vrachtwa­gen­chauf­feur met spoed naar het ziekenhuis na ongeval tijdens lossen in Nuland

20 april NULAND - Bij een ongeval aan de Rijksweg in Nuland naast het Van der Valk Hotel is dinsdagochtend een vrachtwagenchauffeur zwaargewond geraakt. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man gaat en hoe het is gebeurd, is nog niet bekend.