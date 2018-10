Als de brandweer 35 uur lang moet blussen, springen ook de bakker en loonwerkers bij

100 man

Tijdens het blussen van de hooiberg in Den Bosch zijn in totaal zeker honderd brandweermannen en -vrouwen bezig geweest. Zij werkten in verschillende ploegen, zodat op elk moment zo'n twintig man bezig was. Een deel van hen bluste, anderen coördineerden of deden metingen in de buurt.



Na een uur of zes tot acht blussen moeten brandweermannen worden afgelost. ,,In dit geval hoefden zij de boel alleen maar nat te houden. Maar je hebt wel een straal in je handen‘’, zegt Van der Linden. ,,En je staat de hele tijd in het water, dat word je na een tijdje beu. Het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen scherp blijven.''



De opgeroepen brandweermensen komen uit de hele regio, tot Cuijk aan toe. Maar niet alle brandweer uit Den Bosch is ingezet. De Officier van Dienst slaat bewust een aantal teams over, zodat zij paraat kunnen staan voor mogelijke andere incidenten.