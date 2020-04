Als de nood hoog is, staat ‘Zorgvleugels’ met een helikopter op vliegbasis Volkel paraat

Febo exact één jaar na verwoesten­de brand weer open op Bossche boulevard

11:30 DEN BOSCH - Op 21 april 2019 legde een felle brand het pand van de Febo op de woonboulevard in Den Bosch bijna geheel in de as. Precies één jaar later is de snackbarketen weer open. En ziet het gebouw van 165 vierkante meter met (nu nog afgesloten) terras er weer bijna hetzelfde uit.