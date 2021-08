Als een kind het uitspreekt, zegt het zoveel meer volgens theatermaker Alexandra Broeder

DEN BOSCH - Voor The Sheeptown Project, over de omgang met psychische kwetsbaarheid, sprak theatermaker Alexandra Broeder met medewerkers en kinderen bij instellingen van Reinier van Arkel in Vught en Den Bosch. Te zien vanaf 17 augustus bij Theaterfestival Boulevard.

,,Wat me het meest raakt’’, zegt Alexandra Broeder (42) na enig nadenken. ,,is dat een kind dat ‘lastig’ gedrag vertoont tot probleemeigenaar wordt gemaakt. Het systeem werkt dan zo dat het symptoom, zoals bijvoorbeeld niet eten bij anorexia, wordt bestreden - want daar wordt geld aan gegeven - maar er is geen behandeling voor de laag daaronder. Voor de vraag waar dat gedrag vandaan komt. En wat het ons wil vertellen. Het kind zelf is te jong om er woorden aan te kunnen geven.’’

Het gedrag dat er in de maatschappij voor zorgt dat deze kinderen buiten het systeem vallen, wordt in haar Boulevardvoorstelling The Sheeptown Project benaderd als een spirituele kracht. ,,Het is een ceremonie’’’, zegt ze over de voorstelling. ,,Kinderen en jongeren - niet degenen die ik gesproken heb overigens - gidsen het publiek naar een parallel universum.’’

Broeder hoopt er tot bij de eigen kwetsbaarheid van het publiek mee te komen. Bij bewustwording en bij jezelf naar binnen kijken. ,,Dat mensen niet alleen denken ‘wat erg voor dat meisje dat ze zichzelf snijdt’. Maar ook ‘wat zit er in haar dat ook in mij zit, maar zich op een andere manier uit? De psychiatrie is een metafoor voor ons mensbeeld. Voor hoe we met elkaar omgaan. Het gaat over ons allemaal.’’

Broeder, inmiddels goed thuis op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch, verbindt de domeinen kunst en psychiatrie. The Sheeptown Project - de komende week te zien in de sportzaal aan de Weberstraat - begon met het verzoek van de Boulevard-organisatie iets te doen met een groep mensen in de stad die het moeilijk heeft.

Gesprekken in Amsterdam en Vught

,,De verbinding met de GGZ komt van mij.’’ Ze sprak met kinderen en jongeren die in behandeling zijn voor onder meer eetproblematiek, zelfbeschadiging. autisme en adhd, psychologen en filosofen. Zowel in Amsterdam als bij Herlaarhof in Vught. Dat leidde vorig jaar tot een opstelling in de openbare ruimte die mensen individueel konden bezoeken. Onder meer tijdens de vanwege corona aangepaste editie Afzender Boulevard.

,,Ik heb een brieventraject opgestart, waarbij mensen vragen thuisgestuurd kregen. Bijvoorbeeld: welke plek heb je nodig? En ze kunnen een voodoopoppetje naar een altaar in de stad brengen. In Den Bosch staat dat bij het Mariapaviljoen.’’

Volledig scherm Alexandra Broeder is inmiddels goed thuis op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. © Kamerich & Budwilowitz

Bij de voorstelling van komende week betrekt ze ook haar ervaringen tijdens acht bezoeken aan een centrum voor jeugdhulpverlening van Reinier van Arkel aan de Seringenstraat in Den Bosch. ,,De ceremonie is een soort eindpunt.’’

Een dienst ter ere van het mysterieuze Schapenkind. Dat staat symbool voor alle kinderen en jongeren die Broeder de afgelopen periode binnen de GGZ heeft mogen ontmoeten. ,,Waarom kinderen? Ja, ik weet niet. Ik denk omdat een volwassen acteur het nooit zo puur kan brengen als een kind. Het is sterker als een kind het zegt.’’