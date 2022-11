Als een Louis van Gaal waakt Bertie over zijn Kikvorschen: ‘Ik zorg voor mijn clubke’

Op papier hebben bewoners sociale huurwonin­gen Amadeiro een parkeer­plek, maar in de praktijk niet

DEN BOSCH - Op papier kun je niet parkeren, dat weten de bewoners van de 62 sociale woningen in woonproject Amadeiro ondertussen maar al te goed. Want in het systeem van de gemeente Den Bosch staat dat ze een eigen parkeerplaats hebben, maar die hebben ze toch echt niet. Dus moeten ze ergens anders parkeren.

